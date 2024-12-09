Suriyeliler vergiden muaf aldıkları araçlarla mı geri döndü? O iddialarla ilgili açıklama geldi

Bazı sosyal medya hesaplarında, Suriyelilerin ÖTV, MTV ödemeden vergiden muaf aldıkları araçlarla geri döndükleri iddia edildi. Söz konusu iddialarla ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) açıklama geldi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Suriyeliler vergiden muaf aldıkları araçlarla mı geri döndü? O iddialarla ilgili açıklama geldi
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Suriye'de Beşşar Esad yönetiminin sona ermesinin ardından Türkiye'deki Suriyelilerin de ülkelerine dönüşleri başladı.

Bazı sosyal medya hesaplarından Suriye'ye geri dönen Suriyelilerle ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı. Bazı hesaplardan, "Suriyeliler ÖTV, MTV ödemeden vergiden muaf aldıkları araçlarla geri dönüyorlar" iddiası paylaşıldı.

Söz konusu iddialarla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) açıklama geldi.

Suriyeliler vergiden muaf aldıkları araçlarla mı geri döndü? O iddialarla ilgili açıklama geldi - Resim : 1

Açıklamada, Suriyelilerin sahip oldukları motorlu araçlar için Türk vatandaşlarının ödemek zorunda olduğu ÖTV, MTV, muayene ücreti vb. resmi ücreti ödemekle yükümlü bulundukları belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye'nin geçici koruması altındaki Suriyeli sığınmacıların vergi konusunda herhangi bir muafiyetleri veya ayrıcalıkları yoktur. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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