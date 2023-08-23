Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Suriye'de 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
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Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

SURİYE'DE 6 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada:

- Suriye'de halkın huzur ve güvenliğini bozmak isteyen teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

 Detaylar birazdan...

Kaynak: Anadolu Ajansı

# msb # suriye'nin kuzeyine operasyon # terörist # PKKYPG
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