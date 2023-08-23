Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı Suriye'de 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
SURİYE'DE 6 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada:
- Suriye'de halkın huzur ve güvenliğini bozmak isteyen teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
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Kaynak: Anadolu Ajansı