Suriye'nin kuzeyinde 7, Irak’ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teröristler için hiç bir yer güvenli değil" diyerek şu sözlere yer verdi:

- Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 7 PKK/YPG'li teröristi ve Irak’ın kuzeyinde 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 7 PKK/YPG'li teröristi ve Irak’ın kuzeyinde 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/8DPkgsKPkD — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 19, 2024







