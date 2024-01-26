Suriye'nin kuzeyinde operasyon! Teröristler etkisiz hale getirildi

Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonun detaylarına ilişkin Milli Savunma Bakanlığından açıklama yapıldı.

Bakanlıktan "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.