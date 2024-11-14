Suriye'nin kuzeyine kara harekatı yapılacak mı? Milli Savunma Bakanlığı kaynakları açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. MSB kaynakları, basın bilgilendirme toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in son açıklamaları kapsamında Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarikine yönelik son duruma ilişkin sorular üzerine kaynaklar, "Eurofighter Typhoon uçağının ülkemize satışına yönelik olarak konsorsiyum üyesi ülkelerden Birleşik Krallık, İspanya ve İtalya tarafından daha önce onay verilmiş, Almanya tarafından uçağın satışına yönelik Geçici Satış Otoritesinin görevlendirilmesine onay verilmiştir. Bu hususun tedarik sürecini hızlandıracağı değerlendirilmektedir. Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekat ihtiyacının karşılanması amacıyla bir alternatif olabileceği değerlendirilen Eurofighter Typhoon uçağının tedarikine yönelik teknik seviyedeki çalışmalara devam edilmektedir." dedi.

Bakanlık kaynakları ayrıca, Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey'in bugün Bakan Yaşar Güler'i ziyaretinde Eurofighter konusunun da gündeme geleceğini hatırlattı.

SURİYE'NİN KUZEYİNE KARA HAREKATI YAPILACAK MI?

Bakanlık kaynakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Güney sınırlarımızla ilgili açığı kapatacağız" sözlerinden sonra Suriye'nin kuzeyine yeni bir kara harekatı yapılıp yapılmayacağına dair sorular üzerine şu yanıtı verdi:

"Ülkemizin ve hudutlarımızın güvenliği için uluslararası hukuk ve meşru müdafaa açısından operasyon / harekat yapmak Türkiye'nin en doğal hakkıdır. Bu konuda ne lazımsa bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yaparız. Ülkemizi ve milletimizi tehdit eden terörün kaynağı nerede olursa olsun daha önce yaptığımız gibi yine yeri ve zamanı gelince gereken yapılır. Bizim için önemli olan halkımızın ve ülkemizin güvenliği ile ülkemizin hak ve menfaatlerini korumaktır ve bunda da kararlıyız."

GKRY ÜSLERİNİN ABD TARAFINDAN KİRALANACAĞI İDDİALARI

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) üslerin ABD tarafından kiralanacağına dair iddiaları da yanıtlayan kaynaklar, şu bilgileri paylaştı:

"Kıbrıs Adası'nda dengeleri bozabilecek ve KKTC'nin güvenliğine tehdit oluşturabilecek her türlü gelişmeyi yakından takip ediyoruz. Yabancı devletlerin adada üsse sahip olması gibi uluslararası hukuka aykırı şekilde hayata geçirilmek istenebilecek türlü girişime karşı, KKTC'nin güvenliğinin sağlanması ve hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli askeri ve siyasi tedbirleri almayı sürdürüyoruz. Türkiye, geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da 'Garanti ve İttifak Antlaşmaları' çerçevesinde Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için her ne pahasına olursa olsun gerekli tedbirleri almaya devam edecektir."

BOSNA HERSEK'TE GÖREVLİ PERSONELİN TSK İLE İLİŞİĞİ KESİLDİ

Bakanlık kaynakları, Bosna Hersek'te görev yapan bir Türk askerinin pedofili karşıtı bir grup tarafından yakalandığına dair görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle ilgili sorular üzerine, "Sosyal medyadaki görüntüler maalesef doğrudur. Tank Uzman Çavuş Ümit Kökçıkaran'ın 28 Ekim'de yurt dışı geçici görevlendirilmesi sonlandırılmış akabinde 4 Kasım'da sözleşmesi feshedilerek TSK'dan ilişiği kesilmiştir. Ayrıca adı geçen personel hakkında adli süreç başlatılmış, Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerini kullandı.

TSK'DE AFGAN KÖKENLİ DOKTOR GÖREV YAPIYOR MU?

TSK'da Afgan kökenli bir doktorun görev yaptığına ilişkin iddiaların da sorulduğu kaynaklar, "TSK'nın askeri sağlık sistemi içerisinde bulunan kadrolarında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almış sivil ya da asker hiçbir Afgan vatandaşı görev yapmamaktadır. Bahse konu haber, kasten ve halkı yanıltıcı bir ifade şekliyle Bakanlığımızı ve TSK'yı yıpratma ve karalama amacı taşımaktadır." dedi.

ASTANA SÜRECİ TOPLANTILARI

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Astana Süreci Toplantıları'na ilişkin sorular üzerine şu değerlendirmeleri yaptı:

"Astana'da 11-12 Kasım'da düzenlenen Yüksek Düzeyli Memurlar Toplantısı, garantör ülkeler İran İslam Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temsilcileri katılımıyla icra edilmiştir. Bu kapsamda, terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele etme ve Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü zayıflatan ve sınır ötesi saldırılar ve sızmalar dahil olmak üzere, komşu ülkelerin milli güvenliğini tehdit eden ayrılıkçı gündemlere karşı durma konularında birlikte çalışmaya devam edilecek, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) katılımıyla Suriyelilerin güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüşü için uygun koşulların oluşturulması, siyasi sürecin canlandırılması ve tüm Suriyelilere insani yardımın engelsiz aktarılmasının sağlanması için Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı, iyi niyet ve iyi komşuluk ilişkileri temelinde yeniden tesis edilmesine yönelik çabalar sürdürülecektir."