Sürücüler Dikkat! İstanbul'da Zorunlu Kış Lastiği İçin Yeni Tarih
İstanbul'da kış lastiği zorunluluğu erkene çekildi. Açıklama İstanbul Valiliği'nden geldi.
İstanbul Valiliği ticari araçlara kış lastiği uygulamasının bu yıl 25 Kasım tarihinde başlayacağını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu her yıl 1 Aralık - 1 Nisan arasında uygulanmaktadır. Meteorolojik veriler çerçevesinde, ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu bu yıl için 25 Kasım tarihine çekilmiştir." ifadeleri kullanıldı.