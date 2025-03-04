Survivor yarışmacısı Türkiye'ye döndüğünde tutuklanacak!

Survivor 2025 All Star kadrosunda yer alan Hikmet Tuğsuz hakkında iki yeni suçtan iddianame düzenlendi. "45 milyon liralık villa dolandırıcılığı" ve "silahla kasten yaralama" suçlamalarıyla hakkında tutuklama kararı çıkarılan Tuğsuz, Türkiye’ye döndüğünde tutuklanacak.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Survivor yarışmacısı Türkiye'ye döndüğünde tutuklanacak!
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Sporcu kimliğiyle tanınan Hikmet Tuğsuz’un, 27 Haziran 2016’da karıştığı iki farklı yaralama suçu nedeniyle 12 yıl 16 ay hapis cezası aldığı ortaya çıktı. 31 Temmuz 2023’te cezaevine giren Tuğsuz, bir süre sonra adli denetim serbestlik hükümlerinden faydalanarak tahliye edildi. Ancak hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunmasına rağmen Survivor yarışmasına katılmak için Dominik Cumhuriyeti’ne gittiği öğrenildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 10 Şubat’ta hakkında tutuklama kararı çıkarılan Hikmet Tuğsuz’un, Nisan 2023’te Antalya’da 45 milyon lira değerindeki bir villayı sahte vekaletname ile dolandırdığı iddia edildi. Ayrıca, 20 Temmuz 2023’te Bayram D. isimli kişiyi sopayla darbettiği gerekçesiyle hakkında "silahla kasten yaralama" suçundan iddianame hazırlandığı belirtildi.

Denetimli serbestlik sürecindeyken yeni suçlara karıştığı tespit edilen Survivor Hikmet, Dominik dönüşünde havalimanında gözaltına alınarak cezaevine gönderilecek.

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