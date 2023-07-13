Tahıl koridorunda başka yol olacak mı? O iddialar ile ilgili yalanlama geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenskiy'nin bu önerisi kabul görmedi. Ankara başka bir çalışma takvimi üzerinde durmuyor...

Tahıl Koridoru'nda anlaşma 17 Temmuz'da sona eriyor. Sürenin uzatılması için Türkiye devrede ancak Rusya'nın anlaşmanın devam etmemesi yönünde karar beyan edebileceği belirtiliyor.

Peki, süre uzatılmazsa ne olacak? Türk donanmasının Ukrayna limanlarından tahıl koridorunun güvenli şekilde işletilmesi için devreye gireceği iddia ediliyordu. Bu iddiaları güvenlik kaynakları yalanladı.

Zelenskiy'nin gündeme getirdiği "başka bir koridor açılmalı" önerisi de Ankara'da kabul görmedi. Güvenlik kaynakları, Türkiye'nin sürenin uzatılması için diyalogları sürdürdüğü ancak başka bir çalışmanın söz konusu olmadığını vurguladı.

4. TOPLANTININ ANKARA'DA OLMASI BEKLENİYOR

Ege'de gerilimin devam ettiği Yunanistan ile, Güven Artıcı Önlemler Toplantısının yapılıp yapılmayacağı da merak ediliyor. Güvenlik kaynakları, 4'üncü toplantının Ankara'da olabileceğini bildirdi.

TERÖRLE MÜCADELE BİLANÇOSU

Diğer yandan Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını düzenledi. Terör örgütü PKK ile mücadelede bilanço paylaşıldı. FETÖ ile mücadelede de son rakamlar paylaşıldı.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

İsveç'in NATO üyeliği konusu da MSB'nin gündemindeydi. Üyelik için hukuki düzenlemelerin uygulamaya konması istendi.