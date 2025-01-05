Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı: Suriyelilerle ilgili açıklamalarına tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bolu Belediye Başkanı hakkında, ülkemizdeki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Tanju Özcan Ne Demişti?

Tanju Özcan, gazeteci Fatih Altaylı'nın programına katılarak, Suriyeli mültecilerle ilgili belediyede uyguladığı politikalara dair açıklamalarda bulundu. Özcan, "Yeterince yardım alıyorlar devletten. Bolu Belediyesi bütçesinden tek kuruş yardım yapmayacağım dedim. Tabelaları bir gecede kaldırdım, ruhsatlarını da hukuksuz bir şekilde iptal ettim. O zamanki güçle dava da açamadılar. Şu an Bolu’da bir tane Arapça tabela yok." demişti.

"Yaptığınız işler hukuksuz muydu?" sorusuna Özcan şu şekilde yanıt verdi:

"Hukuksuzdu. İdari yargıya gitselerdi belki kazanırlardı ama siyasette en güçlü olduğunuz zaman yeni seçildiğiniz zamandır. Bu bir şok dalgası yarattı, anlayamadılar ne olduğunu. Yeterince gidiş olmadığını görünce, yine kendim hukukçuyum, nikah ücretlerine ve su tarifelerine zam yaptım. Bu da yasal değildi. Bunun da idari mahkemeden döneceğini biliyordum. Tarife yürürlüğe girmeden döndü zaten."