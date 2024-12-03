Tapuda yeni dönem: Eski kimlikler geçersiz mi olacak?

Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy, 01 Ocak 2025 tarihinden itibaren tapu işlemlerinin eski kimlik kartları ile yapılamayacağını söyleyerek, “Vatandaşlarımız Temmuz uzatmasını kıstasa almasınlar” dedi.

Sude İnak Sude İnak
Tapuda yeni dönem: Eski kimlikler geçersiz mi olacak?
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Selim Atasoy, çipli kimlik kartlarının zorunlu hale geleceği ve vatandaşlara sağlayacağı avantajlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Atasoy, “Tapu sahibi olan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni uygulama, 1 Ocak 2025 itibarıyla Türkiye genelinde zorunlu hale gelecek. Artık tapu dairelerinde işlem yapmak için çipli kimlik kartı kullanılması gerekecek” dedi.

Teknolojik gelişmelere ayak uydurmanın önemine vurgu yapan Atasoy, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) sayesinde işlemlerin daha güvenli ve hızlı yapılacağını belirtti. Uygulamanın bilgi kirliliğini ve kötü niyetli kişilerin tapu işlemleri yapmasını önleyeceğine dikkat çeken Atasoy, “Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamayacağını ve tapu dairelerinde memnuniyetin artacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Eski kimlik kartlarını henüz değiştirmeyen vatandaşlara da çağrıda bulunan Atasoy, “Zaman kaybetmeden en yakın nüfus müdürlüklerine giderek çipli kimlik kartlarını temin etmelerini öneriyoruz” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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