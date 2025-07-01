Orman yangınlarında 4. gün: Son durum ne?

Cuma gününden bu yana 342 yangın çıktı. 6 bölgede yangın sürüyor. İzmir'de dünden bu yana daha iyi durumdayız. Adana'daki yangın kontrol altına alındı. Manisa'daki yangında da dünkünden daha iyi durumdayız. Gece boyu ciddi müdahaleler yapıldı. Akhisar'daki yangın bir vadinin içine sıkıştı. Dün rüzgar nedeniyle verdikleri mücadeleden dolayı pilotlarımızı tebrik ediyorum. Hatay Antakya en sorunlu ilimiz. Rüzgar kararsız ve sert esiyor. Takviyeler var yine destek için.

Dün söyledik bu bir cephe savaşı. Karşıda yorulmayan bir düşman var. O cephe açıyor siz savunmanızı oluşturuyorsunuz. Rüzgarın kararsız esmesi planlarımızı bozuyor. OGM'nin ekipleri bütün köylere ulaştı. Yangın çıktığı durumunda yapılması gerekenleri paylaştı ancak biz bu vurdumduymazlığı aşamıyoruz. Bizim gücümüz yerinde. Biz arkadaşlarımıza güveniyoruz. Ancak olay bu kadar basit değil.

Vatandaşlara önemli uyarı: Ateş yakmayın, sigara izmariti atmayın.

Yarından itibaren şiddetli rüzgarlar olacak yine. Sıcaklıklar ciddi derecede yükselecek. Bunlar varken sadece birkaç saniyelik duyarsızlık bizi bu hale getirebilir. Lütfen dışarıda ateş yakmayın. Sigara izmaritini otlara atmayın. Ekim 2025'e kadar teyakkuz halindeyiz. Bu bizim işimiz, yapacağız."