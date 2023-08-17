ALİKAN UÇAN

‘Tasarruf Finansman Araştırma ve Uygulama Merkezi’ kuruluyor.

Finansman sektörü temsilcileri ile İbn Haldun Üniversitesi arasında imza töreni düzenlendi.

Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı, açılış konuşmasında ortaklığa yönelik temennilerde bulundu.

Finansal Kurumlar Birliği Başkan Vekili ve Tasarruf Finansman Sektörü Başkanı Eyüp Akbalsektöre yönelik hedeflerini anlattı.

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan iş birliğinin önemini vurguladı.

Paydaşlar; sürdürülebilirliğin finansal gücü olmaya devam edeceklerini belirterek, bireylerin de finansmana erişim farkındalığını sağlamasına destek olmak için çalışmalar yürüttüklerine dikkat çekti.