TBMM heyeti Filistin için Lahey’e gidiyor!

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel yaptığı açıklamada, Uluslararası Adalet Divanının görevleri arasında, devletler arasında ortaya çıkan hukuki ihtilafları uluslararası hukuka uygun şekilde çözmek ve kendisine yönlendirilen hukuki konularda danışma görüşü bildirmenin de yer aldığını belirtti.

İsrail'in Filistin'deki uygulamalarına ilişkin Uluslararası Adalet Divanının duruşmalarının 19 Şubat'ta başladığını hatırlatan Yüksel, duruşmalarda 52 devletin beyanda bulunacağını da belirtti.

Cüneyt Yüksel, duruşmaların son gününde Türkiye'nin sunum yapacağını anımsatarak, şöyle devam etti:

"İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarının ele alınacağı danışma görüşüne ilişkin duruşmalar kapsamında ülkemiz adına Dışişleri Bakanlığımızın 26 Şubat'ta Uluslararası Adalet Divanında yapacağı sunumu Meclis heyeti olarak takip edeceğiz. Bu kapsamda Uluslararası Adalet Divanında Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı 'soykırım' davasını da izlediğimiz Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Anayasa Komisyonu Üyesi ve AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan ile ülkemizin sunumu için Hollanda'nın idari başkenti Lahey'de bulunacağız. Ülkemizin, İsrail'in hukuk dışı uygulamalarının sonuçlarını tüm yönleriyle ortaya koyacak sunumu tarihe bir not düşecektir."