TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek? İşte Meclis'in yoğun mesaisinin ayrıntıları

Meclis önümüzdeki hafta da yoğun çalışacak. Meclis Genel Kurulu, kentsel dönüşüm, yapı denetim ve güneş enerji santrallerine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak.

Haftalık çalışmasına 26 Kasım Salı günü başlayacak Genel Kurul, Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.

Teklife göre, köyde ikamet eden ve köy nüfusuna kayıtlı olup evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine satılan taşınmazlar üzerinde çeşitli nedenlerle bina yapmayanlara ya da taksitlerini ödemeyen hak sahiplerine 31 Aralık 2028'e kadar ek süre tanınacak.

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılacak daimi veya geçici bütün izinsiz yapılar Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, belediyeler veya il özel idarelerince yıkım kararı alınabilecek.

Plan ve Bütçe Komisyonunda ise pazartesi günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, salı günü Milli Savunma Bakanlığının 2025 yılı bütesi ele alınacak. Çarşamba günü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, perşembe günü Adalet Bakanlığının, cuma günü de Cumhurbaşkanlığının bütçesi görüşülecek. Böylece komisyonda 2025 yılı bütçesinin görüşmeleri tamamlanacak.

İhtisas ve araştırma komisyonları da toplanarak gündemdeki konuları ele alacak. Dijital Mecralar Komisyonunda, Disney yetkilileri sunum yapacak.

Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek.