TBMM'de kritik gün: İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili görüşmeler başladı

TBMM Genel Kurulu, Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) İsveç'in Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasını görüşüyor. Meclis'te İsveç'in NATO üyeliği kanun teklifinin görüşmelerine geçildi. Her siyasi partinin 40'ar dakika konuşması bekleniyor.

Saadet partili milletvekili şunları ifade etti:

- İsveç’in Gazze’de yer alan tutumunu da olumlu buluyoruz. İsveç Filistin’i destekliyor. Her hangi bir tercih dış politikayı kökten düzeltmez. Şayet TBMM’nin tercihi neredeyse tam üye olarak kabul eden İsveç’in üyeliğinin onayı yönünde gerçekleşirse, oy tercihimiz iktidarın yanlış politikalarını not ederek, Türkiye’nin yalnızlaşmaması ve dışlanmaması noktasında İsveç’in üyeliğine karşı çıkmadığımızı söylemek istiyorum.

Öte yandan Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya "İsveç konusunda ABD'nin tuzağına düşmemeliyiz" ifadelerini kullandı ve şunları söyledi:

- Batı Rusya’yı sıkıştırıyor. Rusya ne bugün ne de yarın Amerika’nın çevreleme politikasını kabul etmeyecek. NATO ve Rusya arasında çıkacak savaş Türkiye için olumsuz sonuçlar doğurabilir. Türkiye hayır demeli, Türkiye İsveç üzerinden Amerika tuzağına çekilme ile karşı karşıyadır. Türkiye’ye patriotları vermeyen, s400’ler nedeniyle bize ambargo uygulayan Amerika bize oyun kuruyor. F16 satışı ile pazarlıkta el güçlendirmeye çalışıyor. F16 alacağımızın garantisi yok.

Oylama ile İsveç'in NATO'ya katılım talebine ilişkin karar verilecek. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesi halinde İsveç, NATO'ya üyelik sürecini ilerletebilecek.

Aksi durumda İsveç için süreç baştan başlayacak.

NATO'ya yeni bir üye ülke kabul edilebilmesi için tüm üye ülke meclislerinin katılım protokollerini kabul etmesi gerekiyor.

31 üyesi bulunan NATO'da şimdiye kadar 29 üye İsveç'in NATO'ya üyeliğine onay verdi. Türkiye ve Macaristan'da ise süreç halen devam ediyor.

İYİ PARTİ HAYIR DİYECEĞİNİ AÇIKLADI

İyi Parti Grup Başkanı Koray Aydın şunları söyledi:

- Filistin maalesef gerçek diplomasinn değil amacına ulaşmayan boykot ve mitinglerin konusu oldu. Bu tutarsız çelişkili dış politika sebebiyle komisyonda nato üyeliğine hayır oyu kullandık. Gebel kurulunda da bu siyasi irademiz devam edecektir. Tüm milletvekillerimizi hayır demeye davet ediyoruz.

MHP Milletvekili Kamil Aydın şunları ifade etti: