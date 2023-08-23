TEKNOFEST'te heyecan dorukta! HİSAR Füzesi'nin denendiği sahaya çıktılar

TEKNOFEST kapsamında ROKETSAN yürütücülüğünde, öğrencilerin uzay teknolojileri alanına ilgilerini artırarak bu alandaki kabiliyetlerini geliştirme amacıyla Roket Yarışması düzenlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmeye başlayan HİSAR hava savunma füzelerinin geliştirilmesinde önemli rol alan Aksaray Tuz Gölü Hisar Atış Alanı, yarışmaya ev sahipliği yaptı.

ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit, şirketin TEKNOFEST'e verdiği destekle ülkenin geleceğine, gençlere yatırım yaptığını söyledi.

TEKNOFEST'te gençlerin sadece teknoloji geliştirmediğini, sosyal yeteneklerini, ekip ruhunu ve çalışmasını geliştirdiklerini belirten Yiğit:

- Dolayısıyla bu aynı zamanda bizim için de bir insan kaynağı. ROKETSAN'ın bütün dünyada rağbet gören oldukça yüksek teknoloji içeren ürünleri var fakat biz ürünlerimizden ziyade bu ürünleri yapan mühendislerimizle ve mühendis adaylarımızla gurur duyuyoruz. Dolayısıyla burada gençlerimize ve ülkemizin geleceğine ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz.

En iyi öğrenme metodunun "öğrendiğini öğretme" olduğunu vurgulayan Yiğit, şu değerlendirmede bulundu:

- Bu gençlere bir şeyler öğretirken kendimiz de öğreniyoruz. En büyük çıktısı bana göre bu ama bunun yanında insana, gençliğimize yatırım yapıyoruz. Şunun bilinmesini isterim, dünyada roket ve füze üreten şirketlerin mühendis yaş ortalaması 45-50'lerin üzerinde ama ülkemizde sadece ROKETSAN'da değil, bizim ekosistemimizde bu yaş ortalaması 28-32 civarında. Bu, ülkemizin önünün ne kadar açık olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla ROKETSAN olarak gerçekten doğru yere yatırım yaptığımızı düşünüyoruz.

TAKIMLARIN BAŞVURU SAYISI 1000'İ GEÇTİ

ROKETSAN Genel Müdür Yardımcısı Murat Kurtuluş da roket yarışmasına bu yıl 1000'den fazla takımın başvuru yaptığını söyledi.

Bu yarışmanın en büyük özelliğinin normal bir roket tasarım sürecindeki her aşamanın deneyimlenebilmesi olduğunu dile getiren Kurtuluş, şöyle konuştu:

- Takımlar kavramsal tasarımdan başlayarak, ön tasarım raporları, detay tasarım raporlarını alarak bütün bir yıl boyunca çalışıyorlar. Hakem heyetleri bu raporları değerlendiriyor ve her birinden puanlar toplayarak en sonunda Aksaray Atış Merkezi'nde hep beraber bir araya geliyoruz. 1000'den fazla takımın 64'ü bu sene buraya gelme hakkı kazandı. Fırlatma gününden bir gün önce roketlerini burada bütünlediler. Yeniden hakemler tarafından değerlendirildiler ve atış yapmaya hak kazandılar. Burada yüksek bir heyecan ve coşkuyla, bizim de motivasyonumuzu artırarak her yıl artan bir heyecanla hem bizler hem takımlar TEKNOFEST Roket Yarışması'nı hep beraber gerçekleştiriyoruz. Buradaki gençliğin heyecanı önümüzdeki dönemde şirket olarak, ülke olarak ulaşmak istediğimiz hedeflerimiz için de bize büyük umutlar veriyor.

İlkini 2018 yılında düzenledikleri yarışmanın bu yıl 6'ncı kez gerçekleştirildiğini belirten Kurtuluş, tüm bu süreçte takımların da kendilerinin de çok şey öğrendiğini ifade etti.

Kurtuluş, her yıl hem imkanları hem de takımlarını geliştirmeye çalıştıklarını söyledi. Takımların zaman içinde artan performanslarına dikkati çeken Kurtuluş, şunları kaydetti: