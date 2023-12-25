Telefona Deprem Bildirimi Nasıl Geliyor? İşte Merak Edilen Sorular ve Yanıtları

Android telefonlara deprem uyarısı nasıl geliyor? Bir erken uyarı sistemi mi var? Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık merak edilen sorulara yanıt verdi.

Telefona Deprem Bildirimi Nasıl Geliyor? İşte Merak Edilen Sorular ve Yanıtları
Editör: Ülkühan Sercan Doğanbey Önenköprülü
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Türkiye diri fay hatlarının tam da üstünde oturuyor. Depremden kaçış mümkün değil ama önlem almak ve depreme hazır olmak şart. Saniyelerin bile büyük önem taşıdığı deprem anında gelen o bildirim de sizin hayatınızı kurtarabilir.

Depremin ne yerini ne de zamanını bilmek mümkün değil ancak büyüklüğü 4.5’un üzerinde olan depremlerden saniyeler öncesinde android telefonlara gelen deprem bildirimi bulunulan yerde ‘çök- kapan-tutun’ pozisyonunu almak için oldukça önemli.

Android Deprem Uyarı Sistemi, 3 milyardan fazla Android akıllı telefonun çoğunda bulunan ivmeölçerleri kullanarak sarsıntıyı algılıyor. Sistem depremden etkilenebilecek bölgedeki Android kullanıcılarına ortalama 10 saniye önce uyarı gönderiyor.

Peki deprem bildirimini almak için ne yapmalıyız? Deprem uyarı sisteminde yararlanmak için kablosuz bağlantı veya veri bağlantısı açık olmalıdır. Bu özelliği kullanabilmek için ilk olarak telefonun 'AYARLAR' menüsüne giderek konum ayarlarından deprem uyarıları sekmesini aratarak sistemi aktif hale getirmelisiniz.

Bu Maskeyi 3 Gün Boyunca Yapın! Cildiniz Bembeyaz ve Parlak Olacak!Bu Maskeyi 3 Gün Boyunca Yapın! Cildiniz Bembeyaz ve Parlak Olacak!Güzellik
# deprem # Ali Murat Kırık
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