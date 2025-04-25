Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 210 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cumhuriyet başsavcılıkları ile MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince, aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 49 ilde DEAŞ'a yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 210 zanlının yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, şüphelilerin DEAŞ terör örgütü kapsamında faaliyet gösterdikleri ve örgüte finans sağladıklarının tespit edildiğini kaydetti.

Paylaşımında operasyona ilişkin görüntüleri de paylaşan Yerlikaya, "Teröre karşı birlik, beraberlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür. Halkımızın huzurunu ve güvenliğini sağlamak için operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.