Terör saldırısında hayatını kaybedenlerle alay etti: "Gururu verici..."

Komedyen Selin Dilmaç, İstiklal Caddesi'nde 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili yaptığı bir gösteride kullandığı ifadelerle tepki topladı. Dilmaç, "Terörizm korkunç olsa da, a, kadınların bu alanda yer alıyor olması, kadın mücadelesinin bir yansıması gibi görünüyor." dedi.

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Terör saldırısında hayatını kaybedenlerle alay etti: "Gururu verici..."
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Komedyen Selin Dilmaç, sahnede yaptığı bir konuşmada kullandığı ifadelerle kamuoyunda büyük tartışma yarattı. Dilmaç, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına atıfta bulunarak, kadınların her alanda var olmasının önemine vurgu yapmaya çalıştığını söyledi. Ancak, sözleri tepki topladı.

SKANDAL İFADELER: "KADINLARIMIZI TERÖRDE DE GÖRMEK GURURLANDIRIYOR"

Dilmaç, performansı sırasında, ""Taksim'de bir kadın uzaktan kumandayla bankta oturarak bir bomba patlatmıştı. Çok üzücü, elim bir olaydı. Ama ben düz bir kadın olarak şöyle düşünmeden edemiyorum. Terörizm ne kadar korkunç, insanlık dışı bir şey olsa da; kadınlarımızı o alanda da görmek gururlandırıyor açıkçası... Kadın teröristler de var canım yani. Sonuçta feminizm bu değil mi? Kadınların hayatın her alanında eşit bir şekilde olması." ifadelerini kullandı.

SELİN DİLMAÇ'A TEPKİ YAĞDI

Selin Dilmaç'ın bu sözleri, sosyal medyada ve toplumda büyük tepkiye neden oldu. Pek çok kişi, Dilmaç'ın mizah adı altında böyle bir konuda övgü dolu ifadeler kullanmasını kınadı. Terör kurbanlarının anısını rencide ettiği gerekçesiyle birçok kullanıcı, Dilmaç'a sert eleştirilerde bulundu.

Terör saldırısında hayatını kaybedenlerle alay etti: "Gururu verici..." - Resim : 1

Terör saldırısında hayatını kaybedenlerle alay etti: "Gururu verici..." - Resim : 2

Terör saldırısında hayatını kaybedenlerle alay etti: "Gururu verici..." - Resim : 3

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