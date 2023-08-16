Teröristlerin mühimmatları ele geçirildi!

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama tarama faaliyetleri gerçekleştirildi. Mehmetçik, teröristlere ait çok sayıda mühimmatı ele geçirdi. Detayları Milli Savunma Bakanlığı açıkladı.

Teröristlerin mühimmatları ele geçirildi!
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, Mehmetçik'in operasyonları sürüyor. Son olarak bölgede arama-tarama faaliyetleri gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığından arama-tarama faaliyetlerine ilişkin yapılan açıklamada, teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girilmeye devam edildiği ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, söz konusu aramalarda teröristlere ait 37 bin 480 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 50 el bombası, 94 RPG-7 antitank mühimmatı, 134 RPG-7 sevk fişeği mühimmatı, 880 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek fişeği ile 5 jelikan motorinin ele geçirildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# terörist # Pençe Kilit Operasyonu # mühimmat
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