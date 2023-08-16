Teröristlerin mühimmatları ele geçirildi!
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama tarama faaliyetleri gerçekleştirildi. Mehmetçik, teröristlere ait çok sayıda mühimmatı ele geçirdi. Detayları Milli Savunma Bakanlığı açıkladı.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, Mehmetçik'in operasyonları sürüyor. Son olarak bölgede arama-tarama faaliyetleri gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığından arama-tarama faaliyetlerine ilişkin yapılan açıklamada, teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girilmeye devam edildiği ifade edildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, söz konusu aramalarda teröristlere ait 37 bin 480 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 50 el bombası, 94 RPG-7 antitank mühimmatı, 134 RPG-7 sevk fişeği mühimmatı, 880 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek fişeği ile 5 jelikan motorinin ele geçirildiği belirtildi.
Kahraman Mehmetçiklerimiz; teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 16, 2023
Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Ele geçirilen… pic.twitter.com/PAIaG7BcZa
Kaynak: Anadolu Ajansı