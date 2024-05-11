THY uçağında büyük panik: Kayserispor futbolcularını taşıyan THY uçağına yıldırım isabet etti!

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor'un uçağına yıldırım düştü.

THY uçağında büyük panik: Kayserispor futbolcularını taşıyan THY uçağına yıldırım isabet etti!
Editör: Metehan Gül
Son Güncelleme:

Süper Lig'de deplasmanda yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor, Erkilet Havalanı'ndan THY'nin 15.15 uçağıyla maç için İstanbul'a gitmesi planlandı.

Hava şartları nedeniyle rötar yapan uçak saat 17.00'de havalandı. Kalkıştan kısa süre sonra uçağa yıldırımın isabet etmesi nedeniyle uçak tedbir amaçlı Erkilet Havaalanı'na tekrar döndü.

Kayserispor kafilesinin havaalanında bekleyişi devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# thy uçağı # Kayserispor
Çok Okunanlar
1 milyon TL'nin faiz getirisi ne kadar?
1 milyon TL'nin faiz getirisi ne kadar?
Deprem mi oldu? 11 Mayıs 2024 güncel deprem haberleri
Deprem mi oldu? 11 Mayıs 2024 güncel deprem haberleri
Yeni asgari ücreti canlı yayında açıkladı!
Yeni asgari ücreti canlı yayında açıkladı!
Güneş patlaması nedir? 10 Mayıs'ta gerçekleşen patlamanın etkileri ne kadar devam edecek?
Güneş patlaması nedir? 10 Mayıs'ta gerçekleşen patlamanın etkileri ne kadar devam edecek?
Azerbaycan'da deprem oldu
Azerbaycan'da deprem oldu
Öne Çıkanlar Azerbaycan'dan Fransa'ya savaş uyarısı! Azerbaycan'dan Fransa'ya savaş uyarısı! Azerbaycan'da deprem oldu Azerbaycan'da deprem oldu