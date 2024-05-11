THY uçağında büyük panik: Kayserispor futbolcularını taşıyan THY uçağına yıldırım isabet etti!

Süper Lig'de deplasmanda yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor, Erkilet Havalanı'ndan THY'nin 15.15 uçağıyla maç için İstanbul'a gitmesi planlandı.

Hava şartları nedeniyle rötar yapan uçak saat 17.00'de havalandı. Kalkıştan kısa süre sonra uçağa yıldırımın isabet etmesi nedeniyle uçak tedbir amaçlı Erkilet Havaalanı'na tekrar döndü.

Kayserispor kafilesinin havaalanında bekleyişi devam ediyor.