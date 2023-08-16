THY'den 2. Pilot Adayı Alımı: Fırsatlar ve Hedefler

THY filosundaki uçak sayısını artırmanın yanı sıra pilot sayısını da genişletmeye hazırlanıyor. Şirket, 2. pilot aday adayı alımı ile ilgili açıklamalar yaparak havacılık sektörüne katkı sağlamayı amaçlıyor.

THY'nin Büyüme Hedefi

Türk Hava Yolları, filosunda 424 uçağı bulunan büyük bir havayolu şirketidir. Bu kapsamda, 6 bin 422 pilotu bulunan şirketin geleceğe yönelik hedefleri oldukça iddialıdır. 10 yıllık hedefleri arasında 813 uçağa ulaşmak ve pilot sayısını artırmak da yer alıyor. Bu amaçla, şirket çalışanlarının yanı sıra pilot adaylarına da fırsatlar sunmayı hedefliyor.

2. Pilot Aday Adayı Alımı

Türk Hava Yolları, 2. pilot aday adayı alımı yapacağını duyurdu. Bu alım, geleceğin pilotlarını yetiştirmek amacıyla gerçekleştirilecek. THY'nin bayrak taşıyıcı havayolu iştirakleriyle birlikte 2023 yılı sonuna kadar 85 bin çalışanı istihdam etmeyi hedeflediğini belirtmek önemlidir. Bu hedefler doğrultusunda yapılan işe alımlarla şirket, havacılık sektöründe liderliğini sürdürmeyi amaçlamaktadır.

Başvuru Koşulları ve Süreci

pilot aday adayı alımı ilanına başvurular, bölüm fark etmeksizin tüm lisans mezunu kişiler için açıktır. Başvuruda bulunan adaylar, istihdam sürecinde başarılı oldukları takdirde 2 yıl boyunca eğitim alacaklardır. Eğitim süresince adaylara 2 brüt asgari ücret maaş, konaklama, kira yardımı, yemek kartı, sigorta ve indirimli bilet hakları sunulacaktır. Bu fırsatlar, geleceğin pilot adaylarının ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamaktadır.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın Görüşleri

THY'nin Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, havayolu şirketinin güçlü finansal yapısı ve geleceğe yönelik hedeflerine vurgu yaparak açıklamalarda bulundu. Bolat, Türk Hava Yolları'nın dünyanın en çok noktasına uçan bayrak taşıyıcı olduğunu ve filo ve çalışan sayısını artırarak Cumhuriyetimizin 100. yılında olduğu gibi gelecekte de gururla bayrağımızı göklerde dalgalandırmayı sürdüreceklerini belirtti.