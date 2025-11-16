Ticaret Bakanlığı açıkladı: İki çocuk giyim ürünü piyasadan toplatılıyor, satışı yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, ‘Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ üzerinden sağlık riski taşıyan yeni ürünleri kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık açıklamasına göre, piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında yapılan incelemelerde Snow Kids ve Badr markalı iki çocuk giyim ürününün kullanımının güvensiz olduğu tespit edildi.

Bu tespit üzerine, ilgili ürünlerin satışı yasaklandı ve piyasadan toplatılmalarına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti yürüten yetkili kuruluşlar tarafından güvensiz bulunan ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.

Açıklamada, vatandaşların ürün satın alırken güvenlik kriterlerine dikkat etmeleri gerektiği ve benzer riskli ürünler hakkında sistem üzerinden bilgi alınabileceği vurgulandı.

Satışı yasaklanan ve toplatılmasına karar verilen Snow Kids ve Badr markalı ürünlerle ilgili denetimlerin sürdüğü bildirildi.