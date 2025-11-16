Ticaret Bakanlığı açıkladı: İki çocuk giyim ürünü piyasadan toplatılıyor, satışı yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, güvensiz bulunan Snow Kids ve Badr markalı iki çocuk giyim ürününün satışının yasaklandığını ve piyasadan toplatılacağını duyurdu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Ticaret Bakanlığı açıkladı: İki çocuk giyim ürünü piyasadan toplatılıyor, satışı yasaklandı
Yayınlanma:

Ticaret Bakanlığı, ‘Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ üzerinden sağlık riski taşıyan yeni ürünleri kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık açıklamasına göre, piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında yapılan incelemelerde Snow Kids ve Badr markalı iki çocuk giyim ürününün kullanımının güvensiz olduğu tespit edildi.

Bu tespit üzerine, ilgili ürünlerin satışı yasaklandı ve piyasadan toplatılmalarına karar verildi.
Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti yürüten yetkili kuruluşlar tarafından güvensiz bulunan ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.

Açıklamada, vatandaşların ürün satın alırken güvenlik kriterlerine dikkat etmeleri gerektiği ve benzer riskli ürünler hakkında sistem üzerinden bilgi alınabileceği vurgulandı.
Satışı yasaklanan ve toplatılmasına karar verilen Snow Kids ve Badr markalı ürünlerle ilgili denetimlerin sürdüğü bildirildi.

Ticaret Bakanlığı açıkladı: İki çocuk giyim ürünü piyasadan toplatılıyor, satışı yasaklandı - Resim : 1

ticaret bakanlığı çocuk
Günün Manşetleri
İki çocuk giyim ürünü piyasadan toplatılıyor
Beşiktaş'ta metro inşaatında çökme meydana geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da konuşuyor
‘Sessizliğin Ortasında Bir Çığlık’ Ulusal Kanal'da
Zehirlenen aileden sonra 2 kişi fenalaştı!
Sokakta yenilmemesi gereken 10 riskli ürün!
Roketli saldırıda ölü ve yaralılar var
35 milyonluk vurgunda 14 tutuklama
CHP’den HSK’ya şikâyet
5 şehirde bu gece toz taşınımı bekleniyor
Çok Okunanlar
2026 Ocak zammı belli oluyor 2026 Ocak zammı belli oluyor
Çorum'da korkunç kaza: Otostopla bindiği araç mezarı oldu Çorum'da korkunç kaza: Otostopla bindiği araç mezarı oldu
Bu illerde kar ve sağanak yağış bekleniyor Bu illerde kar ve sağanak yağış bekleniyor
Akaryakıt fiyatları son dakika Akaryakıt fiyatları son dakika
Hesaplar artık böyle korunacak Hesaplar artık böyle korunacak