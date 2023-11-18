TİSK'ten Kış Lastiği Uyarısı! "1 Aralık'ı Beklemeyin"

Tüm yurtta hava sıcaklıklarının düşüşü olası kazaların önlenmesi için bazı tedbirleri de beraberinde getirdi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hava sıcaklıklarının 7 derecenin altına düştüğü yerlerde 1 Aralık’ı beklemeden kış lastiğine geçilmesi gerektiğini belirtti.

- Trafik kazalarına yalnızca ticari araçlar değil özel araçlar da sebebiyet verebiliyor. Bu yüzden hem kendi güvenliğimiz hem de trafikteki diğer araçların güvenliği için kış lastiği takmayı tüm araç sahipleri ihmal etmemeli.

Sürücülerin uyarıldığı açıklamada, kışlık bakımların da yapılması istendi.