Togg fırsatçılığı iddiaları RTÜK'ü harekete geçirdi

Yenişafak'ın haberine göre çekilişle Togg almaya hak kazanan, KESK temsilcisi ve RTÜK Uzmanı Sadık Canyurt aracı değerinin çok üstünde satışa koymuştu. Piyasa değeri 1 milyon 215 bin TL olan Togg için 3 milyon 500 bin TL istediği belirtilmişti. Konuyla ilgili RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den açıklama geldi.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Şahin şu ifadeleri kullandı:

- KESK Konfederasyonu’na bağlı Haber Sen Şube Başkanı Sadık Canyurt isimli çalışanımızın yerli ve millî gururumuz TOGG üzerinden akıl almaz bir fiyat manipülasyonuna giriştiği yönündeki haberler üzerine konu ile ilgili inceleme başlatılmıştır.