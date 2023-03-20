Togg'a rekor sipariş

953 bin liradan ön siparişle satışa çıkan yerli elektrik otomobil Togg, büyük ilgi gördü.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg T10x modeli için ön sipariş verenlerin sayısının 41 bine ulaştığını duyurdu.



Togg için başvuru ücreti olarak 60 bin lira talep ediliyor. 1,8 milyar lira nakit ön peşinat cirosu toplayan şirket, toplamda 30 milyar TL’lik talep aldı. 2 yıllık üretim kapasitesini aşan sipariş 3 günde geldi…



2012 yılından beri Türkiye'de satılan elektrikli otomobil sayısı sadece 12 bin 303 olarak kayıtlara geçmişti.



2022 yılında seri üretime geçen Togg’un T10x modelinin ilk teslimatları ay sonunda başlayacak. 2023 yılında toplam 20 bin araç teslim edilmesi hedefleniyor.