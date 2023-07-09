Topkapı Sarayı'nda yangın! Tarihi ahşap restoran alev alev yandı

İstanbul'da gece saatlerinde Topkapı Sarayı'nda yangın paniği yaşandı.

Sarayın içinde bulunan tarihi ahşap restoranda henüz nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı.

Yangının yetkilere haber verilmesinden sonra bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

RESTORANDA ÇÖKMELER MEYDANA GELDİ

Ekipler, yangını söndürerbilmek için çalışmalara başlarken bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Bu sırada çevredeki otellerde konaklayan vatandaşların da sokağa çıktığı görüldü.

Yangın söndürme çalışmalarında itfaiye ekiplerine bazı belediyeler de su tankerleriyle destek oldu.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında restoranda çökmeler meydana geldi.

2 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Restoranda ağır maddi hasar meydana geldi.

MİLLİ SARAYLAR BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Milli Saraylar Başkanlığından Topkapı Sarayı'ndaki restoran yangınına ilişkin açıklama geldi.

Açıklamada, Topkapı Sarayı'nın dış bahçesinde bulunan restoranın çatısında saat 03.00 sıralarında yangın çıktığı belirtildi.

Dış karakol binası olarak adlandırılan ve restoran olarak işletilen yapının çatısında çıkan yangına ilk müdahaleyi Milli Saraylar itfaiye ekibinin yaptığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

- İstanbul İtfaiyesi ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın 1 saat içinde tamamen söndürüldü. Yangın sonrası restoran binasının çatısında maddi hasar oluştu. Topkapı Sarayı'nda müzecilik ve ziyaret faaliyetleri herhangi bir aksama söz konusu olmadan saat 9.00 itibarıyla normal şekilde devam edecektir