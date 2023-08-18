Trabzon Valisi Aziz Yıldırım görevine başladı

Valiler Kararnamesi ile Tekirdağ'dan Trabzon'a atanan Vali Aziz Yıldırım, göreve başladı.

Valilik önünde polis mangasını selamlayan Yıldırım, kendisini karşılayan kurum müdürleri ve valilik personeliyle tanıştı.

Yıldırım, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür ederek, "Şehzadeler şehri bu kadim şehre, bu kutlu topraklara hizmet etmek benim için büyük bir onurdur. Bu vesileyle bana tevdi edilen görevin hemşehrilerimiz, şehrimiz ve şahsım adına hayırlara vesile olmasını Cenabıallah'tan niyaz ediyorum." dedi.

Osmanlı Padişahları Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği, Yavuz Sultan Selim'in yönettiği, Kanuni Sultan Süleyman'ın doğduğu Trabzon'da çocukluğunun geçtiğine işaret eden Yıldırım, şunları kaydetti: