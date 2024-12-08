Trafik denetimi verileri açıklandı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

Araçlar tek tek denetlendi, kural ihlali yapanlara ceza yağdı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 28 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında 2 milyon 803 bin 527 aracın denetlendiğini duyurdu.

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları çakar mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 131 sürücüye ceza kesildi.

Hız ihlalinde bulunan 100 bin 405, emniyet kemeri kullanmayan 21 bin 815, sürücü belgesiz araç kullanan 12 bin 580 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 163 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 454 bin 24 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Bakan Ali Yerlikaya, 2024'te muayenesiz 1 milyon 57 bin araca işlem yapıldığını da kaydetti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Ali Yerlikaya, "Trafik denetimleri, bireylerin ve toplumun güvenliği için vazgeçilmez. Denetimler arttıkça ölümlü ve yaralamalı trafik kazaları da azalıyor. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerini kullandı.