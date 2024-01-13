TRT Akademi açıldı

TRT Akademi medya okulu açıldı.



Medya ve İletişim alanında profesyonellerin yetişmesini hedefleyen TRT Akademi'nin tanıtım programı yapıldı.



TRT Akademi, yüz yüze, online ve video eğitimler, webinarlar, podcastler ve yayınlar aracılığıyla medya sektörünün farklı alanlarında eğitim sunuyor.

Programda konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Akademi'nin önemine dikkat çekti.

"Yeni medya düzeni ile birlikte karşımıza çıkan bilgi kirliliği ile mücadele noktasında ana akım medya araçlarının hakikati araştırma, savunma ve sunma konusundaki kurumsal kabiliyetini öne çıkarmamız vurgulamamız gerekiyor."

"Birçok alanda olduğu gibi medya ve dezenformasyon alanında da bağımlılık zincirini yırtmış bir Türkiye var ."