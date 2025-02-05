Trump’ın Gazze açıklamasına tepki: Vatan Partisi, ABD Büyükelçiliği önünde toplanacak

ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’yle ilgili yaptığı küstah açıklamalara Vatan Partisi’nden sert tepki geldi. Vatan Partisi, Trump’ın Gazze’ye ilişkin açıklamalarını protesto etmek amacıyla yarın (6 Şubat 2025, Perşembe) ABD Büyükelçiliği önünde eylem yapacağını duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Trump’ın Gazze açıklamasına tepki: Vatan Partisi, ABD Büyükelçiliği önünde toplanacak
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Trump, Türkiye saatiyle bugün sabaha karşı yaptığı açıklamada, Gazze’nin yönetimini devralmak konusunda kararlı olduğunu ve Gazze’de etnik temizlik yapmayı, 1.8 milyon Gazzeli’yi zorla vatanlarından sürmeyi planladığını ifade etti. Trump, Gazze’yi ABD askerleriyle işgal etmeyi düşündüğünü belirterek, “Gazze artık tamamen yıkılmış ve şu anda yaşanamaz bir yer. Bu yüzden insanların Gazze'ye geri dönmemesi gerektiğini düşünüyorum,” dedi.

Trump’a ilk tepkiyi Vatan Partisi verdi. Parti, Filistin halkının her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, bu açıklamayı kınadıklarını açıkladı.

Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Utku Reyhan yaptığı açıklamada, “Bu hayasız açıklamaya karşı tepki gösteriyoruz. Her zaman olduğu gibi Filistin halkının yanındayız” dedi.

Eylem 13.00’te Başlayacak

Reyhan, yarın yapılacak eyleme dair şu bilgileri verdi: “ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesi sırasında Gazze'yi ABD olarak alacaklarını ve 2 milyon Gazzeli’yi başka ülkelere yerleştireceklerini açıkladı. Bu hayasız açıklamaya Parti olarak tepki göstereceğiz ve Filistin halkının yanında olacağız. Yarın (Perşembe) saat 13.00’te Söğütözü'ndeki ABD Büyükelçiliği önünde bir açıklama yapacağız. 12.30'da Söğütözü Metro çıkışında buluşarak oraya geçeceğiz. Tüm Ankaralıları, Türk bayrakları ve Filistin bayraklarıyla eylemimize katılmaya davet ediyoruz.”

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