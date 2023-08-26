Tunceli'de polisin 56 günlük kaçakçılık denetimi nöbeti sona erdi

Tunceli'de İl Emniyet Müdürlüğünün yaptığı denetimler tamamlandı. Denetimler sonucunda 680 araç ve 48 iş yeri arandı.

Tunceli'de polisin 56 günlük kaçakçılık denetimi nöbeti sona erdi
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Tunceli'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde 56 gündür yaptığı denetimler tamamlandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler, kent genelinde suç örgütlerinin oluşumunu engelleme, ulusal güvenliğe yönelik suçlarla ve kaçakçılıkla mücadele, halkın huzur ile güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda il genelinde 1 Temmuz-25 Ağustos'ta gerçekleştirilen denetimlerde 680 araç ile 48 iş yeri arandı. Aramalarda gümrük kaçağı 37 bin 800 makaron ele geçirildi.

Aramalarda 3 şüpheli gözaltına alındı, 2 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi # tunceli
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