Türk Deniz Kuvvetleri Doğu Akdeniz’de devrede! 3 Türk vatandaşı da dahil 11 kişi kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz’deki insani yardım faaliyetleri kapsamında, 3’ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 11 kişinin Türk Deniz Kuvvetleri tarafından karaya tahliye edildiğini duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Türk Deniz Kuvvetleri Doğu Akdeniz’de devrede! 3 Türk vatandaşı da dahil 11 kişi kurtarıldı
Yayınlanma: Güncellenme:

Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz’de yürütülen insani yardım operasyonları hakkında önemli bir açıklama yaptı. Bakanlık, bölgedeki sivil gemilerle yürütülen insani yardım faaliyetleri kapsamında şu ana kadar 3’ü Türk vatandaşı olmak üzere toplamda 11 kişinin Türk Deniz Kuvvetleri tarafından karaya tahliye edildiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetleri kapsamında şu ana kadar yardım talebinde bulunan 3'ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 kişi Deniz Kuvvetleri unsurlarımızca karaya tahliye edilmiştir" ifadelerine yer verildi. Bakanlık, bu operasyonun sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım çalışmalarının bir parçası olarak düzenlendiğini ve Türk Deniz Kuvvetleri’nin bölgedeki varlığının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Eşref Rüya 16.bölüm canlı ve kesintisiz izle: Eşref Rüya son bölüm izleEşref Rüya 16.bölüm canlı ve kesintisiz izle: Eşref Rüya son bölüm izleMedya
İstanbullular dikkat! İSKİ’den planlı su kesintisi duyurusuİstanbullular dikkat! İSKİ’den planlı su kesintisi duyurusuYurt
Milli Savunma Bakanlığı
Günün Manşetleri
3 Türk vatandaşı da dahil 11 kişi kurtarıldı
Kocaeli’de dev uyuşturucu operasyonu!
Meclis’te kritik mesajlar
Üniversite eğitimi kısalıyor mu?
Vatan Partisi'nden Meksika'da çağrı
o tarihten sonra kullanılmayacak!
Gazze’ye yardım filosunda gergin saatler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni adım
Bu bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor!
MGK sonrası 8 maddelik bildiri yayınlandı
Çok Okunanlar
Tarım Kredi Marketlerinde büyük indirim: İşte 30 Eylül-6 Ekim fırsatları Tarım Kredi Marketlerinde büyük indirim: İşte 30 Eylül-6 Ekim fırsatları
Altın rekor kırdı, gram altın yükseliyor: 1 Ekim güncel altın fiyatları Altın rekor kırdı, gram altın yükseliyor: 1 Ekim güncel altın fiyatları
Bu bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor! Bu bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor!
600 bin TL’yi bankaya yatıran 32 günde ne kadar kazanıyor? 600 bin TL’yi bankaya yatıran 32 günde ne kadar kazanıyor?
1 Ekim 2025 akaryakıt fiyatları: benzin, motorin ve LPG ne kadar? 1 Ekim 2025 akaryakıt fiyatları: benzin, motorin ve LPG ne kadar?