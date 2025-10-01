Türk Deniz Kuvvetleri Doğu Akdeniz’de devrede! 3 Türk vatandaşı da dahil 11 kişi kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz’de yürütülen insani yardım operasyonları hakkında önemli bir açıklama yaptı. Bakanlık, bölgedeki sivil gemilerle yürütülen insani yardım faaliyetleri kapsamında şu ana kadar 3’ü Türk vatandaşı olmak üzere toplamda 11 kişinin Türk Deniz Kuvvetleri tarafından karaya tahliye edildiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetleri kapsamında şu ana kadar yardım talebinde bulunan 3'ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 kişi Deniz Kuvvetleri unsurlarımızca karaya tahliye edilmiştir" ifadelerine yer verildi. Bakanlık, bu operasyonun sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım çalışmalarının bir parçası olarak düzenlendiğini ve Türk Deniz Kuvvetleri’nin bölgedeki varlığının büyük önem taşıdığını vurguladı.