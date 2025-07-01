Türkiye genel greve gidiyor!

TÜRK-İŞ bünyesinde bulunan sendikalar 1 Temmuz'da Kartal Meydanı'nda basın açıklaması yapacak. Açıklamaya Vatan Partisi de destek verecek.

Ebru Müezzinoğlu Ebru Müezzinoğlu
Türkiye genel greve gidiyor!
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Hükümetin kamu işçisine yönelik yüzde 17'lik zam teklifine tepkiler artarak sürüyor. Son olarak TÜRK-İŞ bünyesindeki sendikaların 1 Temmuz günü saat 17.30'da Kartal Meydanı'nda basın açıklaması yapacağı duyuruldu. Yapılacak açıklamanın genel greve doğru atılacak önemli bir adım olacağı vurgulandı.

Türkiye genel greve gidiyor! - Resim : 1

VATAN PARTİSİ'NDEN DESTEK

Açıklamaya Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı da destek verecek. İl Başkanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Türkiye genel greve gidiyor!

İlk adımı Kartal’dan atıyoruz!

TÜRK-İŞ ile birlikte Kartal Meydanı’ndayız.”Türkiye genel greve gidiyor! - Resim : 2

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, süresi dolan 4-5 sendikanın temmuz ortasında greve çıkacağını, diğer sendikaların tamamının ise temmuz ayı sonunda greve çıkabileceğini duyurdu. Atalay, “Eylemde bir gerileme yok, devam edeceğiz. Grev kararı aldığımızda da günü geldiği zaman uygulayacağız.” açıklamalarında bulundu.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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