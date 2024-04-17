TÜRK-İŞ'te yeni görevlendirme! Tes-İş Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu Genel Başkan Yardımcısı oldu

TÜRK-İŞ'te Pervul Kavlak'ın vefat etmesinin ardından yeni görevlendirme yapıldı. Tes-İş Sendikası Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu, TÜRK-İŞ'in teşkilatlandırma işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı oldu.

TÜRK-İŞ'te yeni görevlendirme! Tes-İş Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu Genel Başkan Yardımcısı oldu
TÜRK-İŞ'te yeni görevlendirme! Tes-İş Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu Genel Başkan Yardımcısı oldu
Editör: Uğur Çam
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TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak'ın 24 Şubat'ta vefatının ardından boşalan TÜRK-İŞ yönetim kurulu üyeliğine, yönetim kurulunun 1. yedeği olan Kabaloğlu getirildi.

Kabaloğlu'nun yönetime girmesiyle Ergün Atalay'ın Genel Başkanlığındaki TÜRK-İŞ yönetiminin yeni görev dağılımı, şöyle oldu:

  • Ramazan Ağar, Genel Başkan Yardımcısı (Hukuk ve Genel İdari İşlerden Sorumlu)
  • Nazmi Irgat, Genel Başkan Yardımcısı (Mali İşlerden Sorumlu)
  • Eyüp Alemdar, Genel Başkan Yardımcısı (Eğitim İşlerinden Sorumlu)
  • İrfan Kabaloğlu, Genel Başkan Yardımcısı (Teşkilatlandırma İşlerinden Sorumlu)
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Kaynak: Anadolu Ajansı

# türkiş # yönetim kurulu # tes-iş # Pevrul Kavlak
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