Türk Telekom'dan KKTC'ye 100 milyon dolarlık fiber yatırımı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dijital dönüşümünde önemli bir adım atıldı. Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC hükümetleri arasında imzalanan protokol kapsamında, Türk Telekom tarafından yürütülecek KKTC Fiber Dönüşüm Projesi ile bir yıl içinde 150 bin haneye fiber internet ulaştırılacak.

Türk Telekom, ülkede binlerce kilometrelik fiber altyapı kuracak. Proje kapsamında şehir merkezlerinin yanı sıra kırsal bölgelere de yüksek hızlı internet hizmeti verilecek. Kamu kurumları, işletmeler ve evler bu dönüşümden faydalanacak.

Yatırım süreciyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yapan Türk Telekom, KKTC’de bir şirket kuracağını ve 100 milyon dolarlık yatırım planladığını duyurdu. Yeni kurulacak şirketin başlangıç sermayesi 50 bin euro olacak.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, projeye dair şu açıklamalarda bulundu:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dijital omurgasının güçlenmesine, işletmelere ve hanelere kadar fiber internet götürülmesine yönelik dönüşümü gerçekleştireceğiz.



Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan ve hayata geçireceğimiz bu proje, altyapı yatırımının yanında KKTC’nin eğitimden ekonomiye, sağlıktan kamu hizmetlerine kadar birçok alanda dijitalleşmesini destekleyecek bir fiberleşme seferberliğidir.



Türk Telekom olarak teknolojimizi, bilgi birikimimizi ve güçlü altyapı tecrübemizi KKTC’nin dijital dönüşümüne sunmaktan mutluyuz.”

