Türkiye, 966 kişiyi Lübnan'dan tahliye ediyor! Tahliye operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı

Türkiye, Lübnan'daki Türk vatandaşlarını bölgeden tahliye etmek için harekete geçti. Lübnan'dan Türk vatandaşlarını alan gemiler, Mersin'e doğru yola çıktı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 966 kişinin Türk gemileriyle tahliye edildiği bildirildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Türkiye, 966 kişiyi Lübnan'dan tahliye ediyor! Tahliye operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı
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İsrail'in yoğun saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'daki Türk vatandaşlarının tahliyeleriyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gemilerin, başkent Beyrut'tan ayrılarak Mersin'e doğru yola çıktığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1900 Türk vatandaşı, Lübnan’dan tahliye edilmek istediğini nihai olarak beyan etti. Kaynaklar, bugün 878 Türk ve 24 KKTC vatandaşıyla bunların birinci derece yakınları olan 64 kişi olmak üzere 966 kişinin Türk gemileriyle tahliye edildiğini bildirdi.

Türkiye, 966 kişiyi Lübnan'dan tahliye ediyor! Tahliye operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı - Resim : 1

"Gemilere binişlerde yabancı ülke vatandaşlarına öncelik tanındığına dair haberler kesinlikle doğru değil." ifadelerini kullanan kaynaklar, şimdiye kadar paylaşılan bilgilerden de görüleceği üzere bu kimselerin bir Türk vatandaşının yakını olarak gemilere kabul edildiğini belirtti.

Kaynaklar, gemilere yabancıların alındığına ilişkin iddialara yönelik ise "Bu tip haberler yabancı düşmanlığını körüklediği gibi zor şartlarda gerçekleştirilen bir operasyon sırasında sahada görev yapan kişilerin işlerini güçleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye, 966 kişiyi Lübnan'dan tahliye ediyor! Tahliye operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı - Resim : 2

Dışişleri Bakanlığına ön başvuru yapan kişi sayısının 2 bin 500 olduğunu aktaran kaynaklar, bu kişilerle telefonla görüşüldüğü, toplanma noktalarına 1900 kişinin geleceğinin bildirildiği ve hazırlıkların da buna göre yapıldığı belirtildi. Kaynaklar, tahminlerine göre 1000 civarında kişinin toplanma noktalarına geldiğini ve bazılarının son anda gemiye binmekten vazgeçtiğini aktardı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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