Türkiye Atletizm Federasyonu’nda yönetim krizi: Başkan vekili görevden alındı, asbaşkan istifa etti

Türkiye Atletizm Federasyonu’nda yönetim krizi yaşanıyor. Başkan Ahmet Karadağ’ın Başkan Vekili Nihat Bağcı’yı görevden almasının ardından, Asbaşkan Fikret Çetinkaya istifa etti.

Çetinkaya, yaptığı açıklamada federasyon yönetiminde alınan kararlara tepki göstererek, “Atletizm Federasyonu’nun Ahmet Karadağ ile yürümeyeceğinden dolayı istifamı verdim. Bu istifa gecikmiş bir istifadır çünkü daha önce verilen sözlerin hiçbiri yerine getirilmedi. Yönetimde kendi başına kararlar alıyor” dedi.

“BAŞKA İSTİFALARIN DA GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

Sporcuların kamp programlarındaki aksaklıklar ve madalya eksikliğini eleştiren Çetinkaya, “Hiçbir şampiyonada madalya alamamamız bunun en belirgin sebeplerinden. Belki daha önce istifa etmem gerekirdi ama düzelir diye bekledim. Türk atletizmi gün geçtikçe daha kötüye gidiyor. Önümüzdeki günlerde başka istifaların da geleceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“BAŞARININ YAKALANMASI ÇOK UZAK BİR İHTİMAL”

Çetinkaya, sporcuların da mevcut düzenden memnun olmadığını belirterek, “Eski başkan Fatih Çintimar döneminde madalya beklentisi olan sporcular özel kamplara giderdi. Şimdi kamp yapamamaktan şikayetçiler. Bu düzen sürdükçe Türk atletizminde başarının yakalanması çok uzak bir ihtimal” dedi.

Federasyon kaynakları, yaşanan istifaların ardından yönetimde yeni görev değişikliklerinin gündeme gelebileceğini belirtti.