Türkiye sahte bal cenneti mi? Raflardaki balların yüzde 80'i sahte

Türkiye sahte bal cenneti mi? Gerçek balı nerden almalıyız.? Hatay Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Ekici Ulusal Kanal'a önemli değerlendirmelerde bulundu. Bal üretimin büyük emek istediğini söyleyen Ekici, desteklerin yetersiz olmasından yakındı, vatandaşları sahte bala karşı uyardı.

Editör: Hüseyin Güler
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Türkiye 114 bin tondan fazla bal üretimi ile dünyada ikinci sırada... Ancak yetersiz destekler, sahte bal piyasası üreticileri mağdur ediyor. Üreticiler için en büyük sorunu tağşiş ürün. Raflardaki balların yüzde 80'i sahte.

Hatay Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Ekici, balın maliyetinin yüksek olduğunu söyledi. Sahte balın tespit edilmesi için cihaz bakanlık tarafından alındı, ancak henüz faaliyette değil.  Kovan başına verilen 60 lira destek yetersiz. Nakliye ücreti de bal üreticilerinin belini büküyor.

Türkiye'de 100 binden fazla bal üreticisi var. Bu rakam düşüşe geçti. Sektörden kopuş oranı yüzde 30'larda.

Aydın'da karpuzun bahtı karaAydın'da karpuzun bahtı karaYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# sahte bal # hatay # bal
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