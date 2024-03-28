Türkiye seçimlere gidiyor! İşte seçimlerle ilgili bilmeniz gereken her şey

31 Mart pazar günü Türkiye 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini belirleyecek. Bu yılki seçimlerde 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy kullanacak.

31 Mart günü 30 büyükşehir, 51 il, 973 ilçe belediye başkanı seçilecek. Yeni seçilen belediye başkanları 5 yıl boyunca görev yapacak.

Türkiye genelinde 206 binden fazla sandığın kurulacağı seçimde 1 milyonu aşkın genç seçmen ilk kez oy verecek.

31 Mart günü vatandaşlar oy kullanmaya giderken yanlarında seçmen kağıdını getirmek zorunda olmayacak. Üstünde TC kimlik numarasının bulunduğu resmi herhangi bir belge ile oy kullanılabilecek.

Toplam 34 partinin katıldığı seçimler için evet mührünün basılacağı oy pusulaları da hazırlandı. Ak Parti 1, MHP 30, CHP 18, Vatan Partisi 34'üncü sırada yer alacak.

Pazar günü yapılacak seçimin iptal olursa, 60 günü takip eden ilk Pazar günü seçimler yenilenecek.

İptal olan seçimin 2 Haziran Pazar günü yeniden yapılması kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Ancak siyasi partiler bu süre boyunca yeni bir aday tespiti yapamayacak.

Adayın vefat ya da istifa durumunda boşluğun doldurulması için ilgili seçim kurullarında siyasi partilere süre tanınacak.