Türkiye Yönetilebiliyor mu?

Çiftçi kazanamıyor, kiralar aldı başını gidiyor, emekli 7.500 liraya muhtaç edildi. Market pazar fiyatları cep yakıyor. Peki bu şartlarda sizce Türkiye yönetilebiliyor mu? Sokağın nabzını tuttuk işte yanıtları....

Türkiye Yönetilebiliyor mu?

Kim mikrofona konuşsa geçim sıkıntısından bahsediyor. Kira, market fiyatları, dipteki emekli maaşları....
Millet enflasyonun altında kaldı. "Hükümet çözüm buluyoruz" dese de giden gün gelen günü aratıyor.

Haftalar ayları aylar yılları kovalıyor, ancak çözülen hiçbir sorun yok. Hastanelerde randevu bulmak çok zor. Özel hastanelere adım atmak imkansız. Emekli işçi ay sonunu getiremiyor. Eğitim sistemi sürekli değişiyor, öğrenci başını sokacak bir yer arıyor. Sistem değişmeli sesleri yükseliyor sokaktan. Yerel seçimler 31 Mart'ta yapılacak. Vatandaş hükümete en büyük kozuyla gözdağı veriyor. Enflasyonun önüne geçilemiyor, vatandaş eski günlerini mumla arar oldu.

Türkiye Yönetilebiliyor mu? - Resim : 1

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