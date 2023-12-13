Türkiye'de Bir İlk Olacak! Eminönü'ne Araç Girişleri Paralı Olacak

İstanbul'da trafik yoğunluğunu azaltmaya yönelik hazırlanan "İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı"nın tanıtımı yapıldı. SKUP planının hayata geçmesi halinde Türkiye'de ilklere imza atılacak. Trafik yoğunluğunu 2030 yılında 10,1 azaltılmasının öngörüldüğü planda, sıkışıklığı önlemek adına "tıkanıklık fiyatlandırması" uygulanması öngörülüyor.

Eminönü'ne Girişler Paralı Olacak

Düşük karbona geçiş temasıyla açıklanan ulaşım sisteminin en dikkat çeken başlıklarından birisi Düşük Salınım Bölgeleri uygulaması. Bu uygulama ile standartlara uygun olmayan taşıtların alana girişi engellenecek veya belli bir fiyat karşılığında alana girebilecekler. "Tıkanıklık fiyatlandırması" olarak isimlendirilen uygulamaya göre, Düşük Salınım Bölgelerine özel otomobillerin girişi ücrete tabi olacak. Bölgeye girmek isteyen özel araç kullanıcıları bu parayı ödedikten sonra bölgeye girebilecek. Pilot uygulama Eminönü'nde Tarihi Yarımada'da hayata geçirilecek. Sonra Kadıköy'ün Moda semtinde hayata geçirilecek. Ulaşım Planı kapsamında projelerin hayata geçmesiyle toplam otomobil sayısının, kilometrede 2030 yılında yüzde 10,1 ve 2040 yılında ise yüzde 12,8 azalma sağlayacağı tahmin ediliyor.

Paralı Otopark Uygulaması

Trafik sıkışıklığını önlemek için uygulanacak bir diğer uygulama da otopark ücretlendirmeleri olacak. Özel otomobil kullanıcıları kendi mahallelerindeki ücretli otoparkları kullanmaları halinde daha az bedel ödeyecekler.

Toplantıya Katılanlar

SKUP tanıtım toplantısına Avrupa Birliği Türkiye Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burak Aykan katıldı. İmamoğlu, hazırlanan planın, Türkiye’nin ilk sürdürülebilir kentsel ulaşım planı olduğunu aktardı