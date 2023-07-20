"Türkiyeli" ifadesi çok tartışılmıştı! TDK inceleme başlattı
Türk Dil Kurumu'nun bazı sözcüklerin yazımını değiştirmesi gündem olmuştu. Bu değişikliklerin yanında "Türkiyeli" ifadesinin sözlükte yer alması da tartışmalara yol açmıştı. TDK'den konuyla ilgili açıklama yapıldı.
Türk Dil Kurumunca (TDK), 2023'te yayıma sunulan Türkçe Sözlük'ün hazırlanma, güncellenme ve yayımlanma sürecinde kurumun mevcut yönetiminin yer almadığı, bu nedenle basında ve sosyal medyada çıkan eleştirilerin dikkate alınarak inceleme başlatıldığı, gelişmeler hakkında en kısa zamanda açıklama yapılacağı aktarıldı.
TDK'dan yapılan açıklamada, Güncel Türkçe Sözlük Bilim ve Uygulama Kurulu üyeleri ve uzmanlarınca 2019'da güncelleme çalışmalarına başlanan Türkçe Sözlük'ün mevcut haliyle bu yıl kullanıma sunulduğu belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- Hazırlık, güncelleme ve yayımlanma sürecinde mevcut yönetimin yer almadığı sözlükle ilgili basında ve sosyal medyada çıkan eleştiri ve öneriler dikkate alınmış ve gerekli incelemeler başlatılmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler hakkında en kısa zamanda Kurumumuz tarafından gerekli açıklamalar yapılacaktır.
Kaynak: Anadolu Ajansı