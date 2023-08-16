Ülkemizde akıllı telefonların yüksek vergilendirilmesi ve fiyatları, pek çok kullanıcıyı yurt dışından cihaz almaya yöneltiyor. Ancak bu durum, son verilere göre kaçak cihaz kullanımını tavan yaptırmış durumda. Statcounter tarafından sunulan verilere göre, Türkiye'deki akıllı telefon pazarında en çok tercih edilen marka "Bilinmeyen" olarak görünüyor ve bu kategori, kayıt dışı telefonları içeriyor. Bu verilere göre Türkiye'nin akıllı telefon pazarında kayıt dışı cihazların oranı %32,59'a ulaşmış durumda.

Türkiye'nin akıllı telefon pazarında kaçak cihaz kullanımı artıyor! Ülkemizin çeyreğinden fazlası kaçak telefon sahibi!

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği (MOBİSAD) tarafından paylaşılan verilere göre, bu durum Türkiye'nin akıllı telefon pazarında kaçak ürünlerin ve kayıt dışı kanalın hala ciddi bir sorun olarak varlığını sürdürdüğünü gösteriyor. Özellikle IMEI kaydı ücretlerine gelen zammın ardından sınır bölgelerinde daha fazla kayıt dışı cihazın görülmesi dikkat çekiyor.

Türkiye'deki tercih edilen telefon markalarına bakıldığında ise sıralama şu şekilde oluşuyor:

Samsung - %22,21

Apple - %18,62

Xiaomi - %12,96

Huawei - %5,95

Oppo - %2,71

Realme - %0,78

General Mobile - %0,61

vivo - %0,53

Tecno - %0,41

Diğer - %2,62