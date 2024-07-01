Türkiye'nin iadesini istediği eylem tok ABD'de tutuklu kalacak

ABD'de yargılanan ve Türkiye'nin iadesini istediği Eylem Tok'un tahliye talebi mahkeme tarafından ikinci kez reddedildi.

Türkiye'nin iadesini istediği eylem tok ABD'de tutuklu kalacak
Editör: Yağmur Biçen
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 İstanbul'da lüks otomobiliyle Eyüpsultan'da ATV'sine çarparak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan T.C.'nin annesi Eylem Tok, ABD'de yargılandığı davanın ikinci duruşmasında yeniden hakim karşısına çıktı ve talebi bir kez daha reddedildi. Tok, tutuklu olarak yargılanmaya devam edecek.

Boston'daki John Joseph Moakley Adalet Sarayı'nda yapılan duruşmada Tok'un avukatı, ABD ile Türkiye arasındaki iade anlaşmasına göre müvekkilinin teslim edilmesi için Türk hukukuna göre en az 1 yıl hapis cezası alması gerektiğini savunarak, Tok'un iadesine karşı çıktı ve kefaletle serbest bırakılmasını istedi.

Savcı Kristen Kearney, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan dava için geçen hafta gönderilen görüşe atıfta bulunarak, Türk makamlarının Eylem Tok'un suçluya yardım etmenin yanı sıra suç mahallindeki delilleri yok etme, karartma veya değiştirme konusunda ek iddialar öne sürdüğünü belirtti.

Duruşmayı yöneten hakim Donald L. Cabell, ABD ve Türkiye arasındaki iade anlaşması kapsamında savunma ve savcılık makamlarının iddialarının incelenmesi için duruşmayı erteledi.

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# Eylem Tok # iade talepnamesi
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