Türkiye'nin uyuşturucu ile mücadelesi devam ediyor!

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Hakkari sınırında gümrük ekibi tarafından 153 kg uyuşturucu maddenin yakalandığını açıkladı.

Türkiye'nin uyuşturucu ile mücadelesi devam ediyor!
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada 153 kilogram eroin ele geçirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zehir tacirlerine geçit yok." ifadesini kullandı.

İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak için Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'na gelen bir tırda narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada 153 kilogram eroin ele geçirildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, Hakkari Valiliği ile Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerini tebrik etti.

Yerlikaya:

- Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Vatandaşlarımızı zehirlemeye çalışanlara hayatı dar edeceğiz. Uyuşturucuyla mücadele azim ve kararlılıkla devam edecek

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Ali Yerlikaya # uyuşturucu # Hakkari # Esendere Gümrük Kapısı
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