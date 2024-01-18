Türkiye’nin uzaya çıkacak ilk ismi FETÖ mağduru olmuş

Türkiye’nin uzay yolculuğunun başlamasına saatler kala yolculuğu gerçekleştirecek olan Alper Gezeravcı’nın hayatına dair şok edici bir ayrıntı ortaya çıktı.

Türkiye’nin uzaya çıkacak ilk ismi FETÖ mağduru olmuş

Türk Uzay Ajansı (TUA) adlı kurumun açılışından sonra başlatan uzay programında deneyimli TSK pilotu Alper Gezeravcı'nın uçuşunun 19 Ocak saat 00.49'da uzaya uçuş gerçekleştireceği açıklandı. Uçuşa saatler kala deneyimli pilotun hayatıyla ilgili şok edici bir ayrıntı ortaya çıktı.

FETÖ MAĞDURU

Türk Silahlı Kuvvetlerinde 21 yıl F-16 pilotluğu yapan Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı’nın FETÖ’nün kurguladığı 2012’de İzmir Askeri Casusluk Kumpası sürecinde soruşturma ile ihraç edildiği öğrenildi.

İhraç edildikten bir süre sonra Türk Hava Yollarında çalışan deneyimli pilot 2020 yılında üzerindeki suçlamalardan aklanarak görevine döndü.

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