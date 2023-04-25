Türkiye’ye girmeye çalışan 1'i PKK’lı 3 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan Türkiye’ye gönderilen 3 kişinin yakalandığı duyurdu. Bakanlık, şahıslardan birinin PKK/KCK mensubu olduğu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, sınırlarımızdan kaçak girmeye çalışan 3 kişinin Hudut Kartalları tarafından yakalandığını duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada “Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da devam ediyor. Hudut Kartallarımız, Yunanistan’dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.” ifadelerine yer verildi.
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