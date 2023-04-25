Türkiye’ye girmeye çalışan 1'i PKK’lı 3 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, sınırlarımızdan kaçak girmeye çalışan 3 kişinin Hudut Kartalları tarafından yakalandığını duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada “Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da devam ediyor. Hudut Kartallarımız, Yunanistan’dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.” ifadelerine yer verildi.