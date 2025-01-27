Türkler sessizliğe ne kadar süre tahammül edebilir? İşte çarpıcı araştırmanın sonuçları

Bir konuşma esnasında, diyalogun ritmini bozan ve uzayan sessizlikleri tanımlamak için kullanılan, literatüre “awkward silence” olarak geçen garip sessizlik durumları, yabancı bir online İngilizce özel ders platformunun son araştırmasında mercek altına alındı. Aralarında Türkiye’nin de olduğu 21 ülkede 26.719 katılımcıyla gerçekleştirilen araştırma, sessizliklerin küresel bir fenomen olduğunu ve avcı-toplayıcı toplumlara kadar uzandığını vurguladı.

Sosyal bilimci Ty Tashiro’nun kitabına verilen bir referansla, konuşma esnasında yaşanan belirsizlik anlarının beynin ‘kaç ya da savaş’ mekanizmasını kontrol eden amigdala bölümünü uyardığını belirten araştırmacılar, farklı dilleri konuşan ve kültürleri paylaşan farklı toplumların sessizlik anlarına tahammül sürelerini, hangi durumlarda yaşanan sessizliklerin daha fazla rahatsızlık verdiğini ortaya koydu.

İLK BULUŞMALAR VE TOPLULUK ÖNÜNDE KONUŞMA BAŞI ÇEKİYOR

Normal konuşma ritminde bir nefeslik sürenin yarım saniyeye karşılık geldiğini ve bu duraksama anları uzadıkça etkileşimin taraflarının gerginliklerinin arttığını hatırlatan araştırma, Türkiye’den 1.001 katılımcının verdiği yanıtlardan hareketle Türklerin en çok zorlandığı garip sessizlik anlarını da listeledi. Buna göre ilk buluşmalar, cinsiyet ve tüm yaş kırılımlarında %38’lik rahatsızlık oranıyla başı çekerken, ilk buluşmaları %35’lik oranla topluluk önünde konuşma ve %30,7 oranla partnerle önemli bir konuda tartışma izledi.

Yabancılarla gündelik sohbetlerin ve asansör gibi dar alanlarda yaşanan sessiz anların da Türk toplumunun ortak gerginlik sebepleri arasında yer aldığını vurgulayan araştırma, gençlerin ilk buluşmalardan, cenazelerden ve topluluk önündeki sessizliklerden rahatsızlık duyduğunu; 55 yaş ve üzeri kişilerin ise topluluk önünde konuşurken yaşanan sessizliklerle paniğe kapıldıklarını buldu.

TÜRKLER YÖNETİCİLERLE YAŞANAN GARİP SESSİZLİKLERDEN ÇEKİNİYOR

Brezilya’da ortalama 5,5 saniyelik bir sessizliğin huzursuzluk yarattığını gösteren araştırma, aynı sürenin Tayland’da 8,1 saniyeye kadar uzadığını, küresel ortalamanın ise 6,8 saniye olduğunu keşfetti. Araştırma yazarları, Türkiye’deki katılımcıların bir sessizlik anının 6,8 saniyeden sonra garipleşmeye başladığını düşündüğünü vurgularken, Türklerin en çok işyerlerinde yöneticilerle yaşadıkları garip sessizlik anlarından rahatsızlık duyduğunu tespit etti. Yayımlanan kapsamlı araştırma, 16-24 yaş aralığını kapsayan kuşağın herhangi bir durumda yaşanan belirsiz sessizlik anlarından en fazla rahatsızlık duyan kuşak olduğunu da tespit etti. Garip sessizliklerin kabul edilmeme ve topluluktan dışlanma korkusuyla ilişkisine dikkat çekilen ve bu hissin yaş ilerledikçe azaldığına değinilen araştırmada, 55 yaş ve üzeri kuşağın sessizlik anlarından en az huzursuzluk duyan kesim olduğu da belirtildi.