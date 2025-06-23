Tutuklu Belediye Başkanı Murat Çalık yeniden hastaneye kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sağlık sorunları nedeniyle ikinci kez hastaneye sevk edildi. Geçmişte iki kez kanser tedavisi gören Çalık’ın boyun lenflerindeki rahatsızlığının nüksettiği belirtildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Tutuklu Belediye Başkanı Murat Çalık yeniden hastaneye kaldırıldı
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Ekonomim'e göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve Silivri’deki Marmara Cezaevi’nden İzmir Buca Cezaevi’ne nakledilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sağlık sorunları nedeniyle ikinci kez hastaneye kaldırıldı.

Geçmişte iki kez kanser tedavisi gören Çalık’ın cezaevi koşullarında sağlığının kötüleştiği belirtilmiş, bu nedenle geçtiğimiz hafta tahliye talebinde bulunulmuştu.

İKİNCİ KEZ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

İlk tetkikleri geçtiğimiz hafta İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan Çalık, bugün yeniden aynı hastaneye götürüldü. Çalık’ın, geçmişte yaşadığı sağlık problemlerinin nüksetmesi nedeniyle hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Çalık’ın avukatı Melih Koçan, müvekkilinin sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Doktor kontrolü daha gerçekleşmediği için ayrıntılı bilgiye sahip değiliz. Ancak daha önce boyun lenflerinde yaşadığı rahatsızlığın nüksetmesinden dolayı doktor kontrolü için Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne sevki gerçekleşti."

Mehmet Murat Çalık için geçtiğimiz hafta avukatları tarafından tahliye talebinde bulunulmuştu. Gerekçe olarak, cezaevi koşullarında sağlık durumunun ciddi biçimde risk altında olduğu ifade edilmişti.

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